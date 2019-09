Passaggio del martelletto del Rotaract club Bari Agorà, Bari Alto e Putignano: Iannone, Zullo e Giorgio i nuovi presidenti di club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 7 settembre 2019, alle ore 17, si terrà la cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotaract Club Bari Agorà, Bari Alto e Putignano per l’A.R. 2019/2020. Ad ospitare l’evento il locale “Asuddiest” di Bari nella magnifica cornice del lungomare del capoluogo pugliese. Tante novità e riconferme, infatti, per la prima volta nella storia del Rotaract Club Bari Agorà il Presidente Paolo Iannone sarà riconfermato anche per l’A.R. 2019/2020, mentre per il Rotaract Club Bari Alto subentrerà Tania Zullo a Biagio Cassano e per il Rotaract Club Putignano Davide Giorgio a Daniela Perrone. La cerimonia si ripete nei club Rotaract ogni anno e segna il passaggio dell’incarico di Presidente tra i suoi soci presentando i membri del nuovo Direttivo dell’associazione (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Prefetto e Consigliere) e Commissioni di Club. Nel corso della riunione, come di consueto, si prevede l’intervento delle autorità Rotariane e Rotaractiane presenti alla serata che si concluderà con una cena, nell’ottica di un’autentica festa, al fine di vivere un momento di convivialità e condivisione nel puro spirito rotariano.