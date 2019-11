Gravina si fa 'verde': in via Kolbe sono i cittadini a piantare 17 alberi. Li cureranno insieme agli studenti di Agraria

Un ulivo, un melograno, erbe aromatiche ed altri alberi da frutto per rinvigorire un pezzetto di verde a Gravina. Sono stati piantumati nella mattinata del 19 novembre in tutto 17 alberi, 'omaggio' alla Giornata nazionale degli alberi, per la quale il comune barese ha realizzato una sette giorni di eventi, dal titolo 'Alberi in festa'.

Iniziative - organizzate da Obiettivo giovani, con il sostegno di Multiverso, SezioneAurea e Fridaysforfuture - culminate nella riqualificazione a verde di via Kolbe, avviata su impulso del Comune di Gravina in Puglia attraverso l’assessorato al verde pubblico e parchi guidato da Felice Lafabiana, con la collaborazione dell'assessore all'ambiente Aldo Dibattista. Un progetto che si inserisce all’interno dell’iniziativa 'Regala un albero alla tua città', grazie al quale associazioni e privati cittadini potranno donare una pianta, ottenendo l'iscrizione in un apposito registro dei donatori. Il giardino nato in via Kolbe sarà ora curato dagli utenti della cooperativa “Questa città” con il supporto di alcuni studenti della facoltà di Agraria dell’Università 'Aldo Moro' di Bari, per garantire le pratiche colturali nel periodo di attecchimento dell’ulivo, regalato dalla cooperativa stessa.

"Abbiamo compiuto un altro passo compiuto verso la realizzazione di un progetto più grande, che è quello di dare un nuovo aspetto alle numerose aree verdi che al momento versano in condizioni di degrado - ha ricordato l'assessore Lafabiana - Strappare all'incuria alcune zone della nostra città è un obbligo che va condiviso. Istituzioni e cittadini devono collaborare in maniera sinergica per mantenere queste opere in maniera decorosa e civile".