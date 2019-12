Natale nel quartiere Libertà: in piazza Risorgimento spunta un albero alto 6 metri

In piazza Risorgimento, nel cuore del quartiere Libertà, è spuntato un albero di Natale alto 6 metri: l'iniziativa ha visto protagoniste le mamme e le donne del gruppo 'Doniamo in libertà dal Libertà' in collaborazione con il Municipio 1, Amgas, il Comune e Paulicelli Light Design.

L'albero, illuminato e addobbato, dona un po' di atmosfera natalizia alla grande piazza: "Ringraziamo chi ha permesso tutto questo - spiega Francesca Zicca, portavoce del collettivo- ma sopratutto grazie alle mie mamme e donne del gruppo che come me credono alla rinascita di questo quartiere. Faremo piccoli passi per un Libertà migliore",