A Santa Rita una piazza intitolata a Sandro Pertini, "il Presidente del popolo": svelata targa commemorativa

“Abbiamo deciso di intitolare una piazza pedonale a Sandro Pertini - ha detto Antonio Decaro - perché crediamo fortemente che la memoria si tramandi anche attraverso la testimonianza degli spazi fisici che possono essere strumento di insegnamento per le nuove generazioni. Oggi gli dedichiamo questa piazza, anche se l’atto risale al 2016, ma d’accordo con il comitato Pertini e con il Municipio abbiamo pensato di attendere un evento particolare, come i 40 anni dall’elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica. Pertanto, sono orgoglioso, da cittadino, da sindaco e anche da socialista, di dedicare un’area pedonale in un quartiere popolare importante, come Santa Rita, a Sandro Pertini. È stato il presidente del popolo, dei cittadini".