Nuovi giochi e arredi, più panchine e illuminazione potenziata: via libera al progetto per Piazzetta dei Papi

Via libera della giunta comunale al progetto preliminare per la riqualificazione di piazzetta dei Papi, a Poggiofranco. Prossimo step, "a stretto giro" - fanno sapere da Palazzo di Città - la redazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo.

Il progetto, per l’importo complessivo di 400mila euro, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, prevede la riqualificazione dell’intera area verde, esclusi i marciapiedi e la viabilità circostante che non subiranno alcuna modifica durante l’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di salvaguardare e incrementare il patrimonio arboreo esistente (eccetto alcuni esemplari instabili a causa della eccessiva inclinazione del tronco), di aumentare la superficie riservata alla vegetazione, ampliare l’estensione dell’area ludica con giostre accessibili anche ai bambini con disabilità motoria e incrementare il numero delle sedute a disposizione dei cittadini con l’installazione di nuove panchine in legno con spalliera. Come richiesto dai residenti, non solo saranno preservati i gazebo esistenti che consentono alle persone anziane di sostare all’ombra, ma saranno dotati di un numero maggiore di sedie e tavolini.

L’illuminazione della piazza, inoltre, sarà completamente rinnovata e potenziata rispetto a quella attuale grazie all’installazione di un nuovo impianto realizzato secondo i moderni standard adottati per le altre aree pubbliche della città, con l’utilizzo di luci a led. Sarà predisposto anche un sistema di videosorveglianza per il monitoraggio costante degli spazi.

I tratti in asfalto saranno rimossi per far spazio alla nuova pavimentazione in masselli autobloccanti, più permeabile in quanto lascia filtrare l’acqua: il ridisegno dei percorsi sarà evidenziato dall’utilizzo di pavimentazioni di tre colorazioni differenti. È previsto anche un sistema di raccolta dell’acqua piovana nella parte centrale della pavimentazione, che alimenterà il nuovo impianto di irrigazione a servizio delle alberature aggiuntive che verranno piantate.

Attraverso una rilettura funzionale degli spazi, quindi, gli ambiti principali che costituiranno la piazza al termine della riqualificazione sono stati così ridefiniti: 2 aree destinate al gioco dei più piccoli, lo spazio del ritrovo coperto caratterizzato dalla presenza di 2 gazebo, lo spazio centrale libero per il passaggio e l’aggregazione e le aree verdi a contorno.