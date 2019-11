Pioggia sulla città di Bari, l'acqua entra anche nel palazzetto di San Pio: "Situazione inaccettabile"

La pioggia che si è abbattuta sulla città di Bari nel primo pomeriggio è 'entrata' anche nel Palazzetto dello Sport di San Pio: a documentarlo alcuni cittadini che hanno postato alcune foto sulla bacheca Facebook del sindaco Decaro.

"A distanza di mesi" da luglio quando una forte grandinata danneggiò la struttura, "gli atleti e le associazioni che si avvicendano, si adoperano per una messa in sicurezza di fortuna pur di non penalizzare attività e organizzazione, e privare lo sport alle future generazioni. È così difficile predisporre un'impalcatura e isolare i buchi al soffitto?" si chiedono i cittadini.