Kalashinkov 'dorati', pantere e pistole di ceramica sul lettone: la vetrina di un negozio al Libertà

Ci sono due pistole bianche e un kalashnikov in ceramica dorata, ma anche una pantera con brillantini incastonati, posati su un letto a due piazze sormontato da una testiera 'barocca': il singolare abbinamento fa bella mostra di sé su una vetrina di un negozio d'oggettistica e bomboniere del quartiere Libertà di Bari, tra via Pagano e via Brigata Regina. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno - Bari che ha intervistato la negoziante. Si tratta di oggetti, a quanto pare, molto richiesti, per ricorrenze, regali e compleanni che non passano, certamente, inosservati, sia a casa, che per i passanti davanti al negozio.

(Foto Ansa)