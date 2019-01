Pittura en plein air per le strade del Libertà: un'artista all'opera in via Nicolai

Sul marciapiede con la tela poggiata sul cavalletto, intenta a dipingere in strada. Accade in via Nicolai, al quartiere Libertà. Una presenza, quella della pittrice 'en plein air', di certo abbastanza insolita per la zona, che non è sfuggita a chi si trovava di passaggio su quel tratto di strada. Tra questi anche l'assessore alle Culture Silvio Maselli, che ha immortalato la scena postando lo scatto su Fb. "Poesia", ha commentato Maselli pubblicando la foto, mentre non è mancato chi ha fatto notare il degrado della strada e della zona. "Una bella palazzina di fine '800 che si trova a metà isolato, con i balconi fioriti - ha detto Maselli riferendosi al sogegtto ritratto dalla pittrice - Perché quello che per alcuni è decadente, per altri è pura bellezza".