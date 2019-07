L'iniziativa organizzata dalla Fondazione La notte della taranta, da Legambiente Puglia e dalla Regione per lanciare la raccolta fondi a salvaguardia di quattro aree naturalistiche in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata. Ripercorriamo l'evento con le immagini girare da Paolo Laku Photo. Le prossime tappe della 'pizzica itinerante' sono in programma il 18 luglio in piazza Generale Amico a Caserta e il 23 luglio in via Toledo a Napoli.