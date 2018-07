Alla scoperta dei segreti dell'universo a Castellana: "In arrivo un planetario vicino alle Grotte"

Un viaggio alla scoperta dell'universo a pochi metri da una dei tesori paesaggistici baresi, il sito delle Grotte di Castellana. L'apertura ufficiale è prevista venerdì 3 agosto, ma la macchina organizzativa per la realizzazione del 'Planetarium Show' a Castellana Grotte è già partita.

Una 'cupola tecnologica'

Realizzata dall'associazione 'Il Planetario', la struttura del planetario sarà a forma di cupola semisferica, alta cinque metri e con uno spazio interno di 64 metri quadrati. In queste ore è in fase di completamento a pochi passi dal parcheggio delle Grotte, in via Matarrese. All'interno è presente un avanzato sistema di proiezione tecnologico, che permetterà ai visitatori di 'viaggiare tra le stelle', seduti su comode poltrone ergonomiche e indossando speciali occhiali 3D.

Spettacoli itineranti

La struttura non è fissa, ma rimarrà montata nelle vicinanze del celebre sito carsico fino al 31 ottobre. Ad inaugurare gli spettacoli sarà 'We are aliens', un viaggio nell'immensità dell'universo, che porterà i visitatori alla scoperta delle possibili forme di vita su altri pianeti. Nelle giornate di apertura - dal lunedì alla domenica, dalle 10.30 alle 19.30 - saranno previsti spettacoli ogni ora, con diverse proiezioni tematiche sempre legate al mondo dell'astronomia e dell'astrofisica. Appuntamenti adatti ai più piccoli, che riescono a insegnare divertendo, grazie all'uso delle tecnologie di videomapping.

E non mancheranno proiezioni temporanee, legati alle iniziative locali: "In concomitanza con eventi organizzati in città o presso il complesso carsico - spiegano gli organizzatori - saranno previsti degli speciali spettacoli serali". L'ingresso è a pagamento, con biglietti acquistabili al botteghino del Planetario.