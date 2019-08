"Realizza il tuo sogno: entra nel mondo ferroviario", ma il post di Ferrotramviaria 'suggerisce' prestito: è polemica

"Realizza il tuo sogno: entra nel mondo ferroviario". Comincia così un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio da Ferrotramviaria, azienda di trasporti su rotaie e gomma con sede a Bari. A prima vista sembrerebbe un'offerta di lavoro, come tante se ne vedono sui social, ma continuando a leggere si capisce che la finalità è diversa: sponsorizzare un corso di formazione per operatore ferroviario, gestito dalla società For.Fer Srl.

A provocare qualche 'malumore' tra gli utenti è però il resto del post:

concedendo la possibilità richiedere un prestito a tasso fisso agevolato con durata fino a 60 mesi per sostenere le spese relative al corso.

Condizioni (tasso, durata, commissioni ecc.) dell’offerta valide fino al 30 settembre 2019.

Insomma, si 'suggerisce' la possibilità di fare un finanziamento per pagarsi il corso, seguiti dai recapiti per richiedere maggiori informazioni sia sul corso, che su quest'ultimo aspetto. Insomma, non il classico messaggio che ti aspetteresti da un'azienda di trasporti, tanto che tra i commenti più di un utente ha polemizzato con il contenuto del post. Come Francy: "Cioè per entrare nel mondo del lavoro ferroviario bisogna chiedere un prestito? Vabbe" scrive. E Ruggiero rincara la dose: "Ma anziché dare informazioni ai viaggiatori, si fanno pubblicità, guadagnando su chi cerca lavoro! La formazione dei dipendenti deve essere a spese dell'azienda e non a carico del dipendente!". E c'è anche chi si chiede - domanda lecita, visto che non viene spiegato - quali siano le funzioni dell'operatore ferroviario.