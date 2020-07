Al Policlinico di Bari torna operativo il padiglione Asclepios: ripartono gli interventi al cuore e le operazioni cardiovascolari

Dopo i mesi in cui era stato riconvertito interamente in Covid Hospital, il padiglione Asclepios del Policlinico di Bari ritrova la sua regolare attività chirurgica. Sono rientrate le prime unità operative, Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, con la riapertura di tre sale operatorie e il ritorno dei pazienti nelle stanze. Da ieri (martedì 7 luglio, ndr) sono tornati operativi i due reparti in modo completo dopo il trasloco degli arredi e il trasferimento dei degenti.

Tutti i piani torneranno operativi gradualmente, dopo interventi di sanificazione e riqualificazione: "“Non posso che rallegrarmi con gli sforzi fatti dalla direzione generale e dalla direzione sanitaria per

riportarci a casa, finalmente dopo alcuni mesi di sofferenza possiamo tornare nel complesso operatorio e in un reparto completamente ristrutturato e pronto per accoglierci – commenta il direttore dell’unità operativa di Chirurgia vascolare, prof. Raffaele Pulli – Cercheremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di recuperare il tempo perso”. Già ieri sono stati eseguiti due interventi per patologie della carotide".