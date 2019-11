Percorsi ciclabili, bus elettrici e aree verdi per gli studenti: il Policlinico si 'apre' alla città con il nuovo Piano viabilità

Il parco urbano del Policlinico di Bari spazio pubblico "permeabile" alla città rendendo l'area verde a servizio dei cittadini attraverso attività culturali e sociali: è il progetto che, nei prossimi 24 mesi, trasformerà l'area 'green' della grande struttura ospedaliera della città, consentendo una migliore fruizione delle zone esterne ai padiglioni dove sono ricoverati i pazienti.

Le linee guida sono state pubblicate nel nuovo piano di adeguamento funzionale della viabilità dell’area esterna del Policlinico di Bari che riordina anche gli interventi di sistemazione e interdizione del traffico: "Un traguardo importante per l’efficientamento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’ospedale ed una tappa fondamentale per la riqualificazione del parco urbano del Policlinico. – spiega il Direttore Generale Migliore – il piano infatti, oltre a contribuire alla vivibilità e al miglioramento del decoro, rende più veloce e sicuro il trasporto interno dei pazienti".

Il piano sarà definitivamente adottato dopo un periodo di 3 settimane di condivisione con gli 'stakeholders' e i cittadini, implementando richieste e suggerimenti. I lavori interesseranno tutta l’area esterna agli edifici ospedalieri e si integreranno alla riorganizzazione logistica assistenziale già avviata per rendere coerenti le attività cliniche in funzione dei percorsi dei pazienti a partire dall’apertura del nuovo pronto soccorso generale e dell’ingresso dedicato ai mezzi di soccorso: "Gli studenti della Scuola di Medicina di Bari hanno diritto ad un campus green, con aree di aggregazione attrezzate che con il nostro clima possono essere sfruttate praticamente tutto l’anno, ma allo stesso tempo - continua il direttore Migliore - il Policlinico intende proporsi come un nuovo spazio verde connesso a internet, aperto ai cittadini ed alla socializzazione”.

Nella seconda metà del prossimo mese di dicembre, invece, è previsto l’inizio del servizio di trasporto interno gratuito con bus elettrici, cui seguirà entro fine anno il completamento del WIFI pubblico, l’apertura dell’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti ospedalieri e l’inizio della piantumazione dei nuovi alberi".