Policlinico, via libera della giunta regionale al nuovo direttore generale: è Giovanni Migliore

E' Giovanni Migliore il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari. La conferma della scelta, di cui si era avuta notizia già nelle scorse settimane, è arrivata oggi al termine dei lavori della giunta regionale che - si legge in una nota - "a seguito dell’acquisizione dell’intesa sul nominativo prescelto con il Magnifico Rettore dell’Università di Bari" ha proceduto alla designazione,"rinviando la nomina ad un successivo atto di giunta dopo aver verificato l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte (in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione)".

La durata del mandato sarà non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Successivamente saranno assegnati anche gli obiettivi di mandato al Direttore Generale nominato. La Giunta ha anche nominato quale Direttore Generale della ASL BA il dott. Antonio Sanguedolce.

Chi è Giovanni Migliore

57 anni, palermitano, Migliore è stato commissario dell’Arnas Civico di Palermo ed è vicepresidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.