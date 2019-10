Accesso diretto, spazi più ampi e aree divise per urgenze: ecco il nuovo pronto soccorso del Policlinico

Il Policlinico di Bari ha il suo nuovo pronto soccorso. Questa mattina l'inaugurazione, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, entrati nel vivo a luglio. Tre mesi per trasformare organizzazione e ambienti: dall'accesso diretto alla creazione di percorsi differenziati in base al livello d'urgenza, dall'ampliamento degli spazi all'allestimento di un'area ambulatoriale e di sale attrezzate con tecnologia d'avanguardia, radiologia con TAC ad alta risoluzione. Senza dimenticare le aree dedicate all'attesa e all'accoglienza, con una nuova accettazione e anche una piccola libreria a disposizione degli accompagnatori.

All'inaugurazione ha partecipato il presidente della Regione, Michele Emiliano, insieme al sindaco di Bari, Antonio Decaro, al Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Stefano Bronzini e al Direttore Generale Giovanni Migliore e al commissario straordinario di Asset, Elio Sannicandro. La struttura barese è la prima in Puglia ad essere realizzata secondo le indicazioni del programma ‘#Hospitality’ voluto dalla Regione Puglia e disegnato da ASSET - Agenzia Sviluppo Ecosostenibile Territorio Regione Puglia, in collaborazione con AReSS Puglia.

"La stessa cosa la stiamo realizzando in tutti i pronto soccorso della Puglia a cominciare da Lecce, Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Barletta, tutti saranno profondamente cambiati - ha detto Emiliano intervenendo all'inaugurazione - Basta situazioni impossibili di attesa, informazioni che non arrivavano mai, ansia che lievitava a dismisura. Il nostro modello di pronto soccorso pensa al paziente, senza trascurare il rapporto con i congiunti e con gli accompagnatori. Abbiamo creato un ambiente civile, perché le persone vanno rispettate. E da oggi abbiamo uno dei migliori Pronto soccorso d’Italia. Certamente non è semplice, perché cambiare in quattro anni tutto quello che per tanto tempo era rimasto identico non è facile, ma ce la stiamo mettendo tutta, grazie ad una fortissima spinta di popolo e con l'aiuto dei dipendenti del Sistema Sanitario Regionale pugliese", ha detto Emiliano ringraziando anche i cittadini per le loro segnalazioni. "La sanità va gestita tutti insieme: ho bisogno di voi, ho bisogno dei dipendenti e di creare una comunità che farà l'orgoglio della Puglia. Sono davvero contento per questo risultato ottenuto. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma passo dopo passo stiamo migliorando tutta la Sanità pugliese".