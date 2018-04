"Più qualità nell'assistenza", da maggio il Policlinico accorpa Cardiochirurgia, Toracica e Vascolare

Razionalizzare padiglioni e spazi, in vista anche del nuovo edificio Asclepios III, per migliorare l'efficienza dell'assistenza e delle cure: Il Policlinico di Bari, attraverso un lavoro approfondito della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria, nella prospettiva di realizzare un polo unico di gestione integrata delle patologie CardioToracoVascolare, con Asclepios III, vedrà, da fine maggio, all'accorpamento delle degenze delle Unità Operative Universitarie di Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare. Si potranno dunque liberare spazi per l'ammodernamento e la ristrutturazione, con messa in sicurezza dei vecchi Padiglioni delle Neurologie e delle Chirurgie Generali.

Cosa cambierà nel Policlinico

Il cronoprogramma prevederà l'unione in un unico piano del plesso denominato Asclepios I (padiglione dell’Emergenza e Urgenza) delle stanze di degenza, con una temporanea lieve riduzione dei posti letto, garantendo una "gestione integrata e multidisciplinare dei pazienti - spiega in una nota il Policlinico - consentendo di rivolgere i maggiori sforzi verso patologie ad elevata complessità assistenziale e terapeutica". Sarà inoltre accorpato in un unico ambiente nel padiglione delle Chirurgie Generali di tutte le attività ambulatoriali delle tre chirurgie, facilitando i percorsi dei pazienti esterni: "Come Direzione Generale e Sanitaria - prosegue la nota - ci impegniamo a risolvere in tempi rapidi gli inconvenienti che eventualmente dovessero sorgere. Questo progetto organizzativo nasce dal crescente bisogno di offrire migliori servizi socio sanitari a garanzia di una più qualificata assistenza ospedaliera erogata in condizioni di sicurezza, efficacia ed efficienza".