Passo avanti verso il Parco di Costa Ripagnola a Polignano: primo sì della Regione

C'è il sì per lo schema del disegno di legge con cui istituire l'area protetta del Parco naturale regionale di 'Costa Ripagnola', nei territori a terra e a mare dei comuni di Polignano e Monopoli, in provincia di Bari. La proposta di legge, approvata dalla Giunta regionale, passerà ora all'esame del Consiglio.

"Nella porzione di territorio interessata - spiega la Regione - sono documentate evidenze di 'segnalazione di opere di trasformazione ambientale naturale' inerenti ad attività non previamente autorizzate o eseguite in difformità dai titoli abilitativi rilasciati. Anche per questo è sorta la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale. Avviamo oggi - commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - un percorso che porterà alla tutela di una delle parti più straordinarie del territorio pugliese".