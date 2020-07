Al Politecnico di Bari tornano le lauree in presenza: doppi turni e maxischermo per i parenti, al via le sedute per 500 studenti

Nelle sedi di Bari e Taranto e al Politecnico tornano le sedute di laurea in presenza. Dopo la riapertura delle biblioteche, un nuovo step verso la normalità, con le sedute che da domani, 14 luglio, e fino al 31, coinvolgeranno 500 studenti. Sono previste parallelamente anche sedute di laurea on-line per coloro, che per ragioni logistiche sono impossibilitati a raggiungere le sedi di Bari e Taranto perché, ad esempio all’estero.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza, sono state fissate delle regole a cui laureandi e ospiti dovranno attenersi. Le sedute sono organizzate su due turni giornalieri, a partire dal 14 luglio: ore 8.30 e ore 16.00. Per la sede di Taranto invece, si comincia alle ore 11.00 (16 luglio). I laureandi dovranno presentarsi al punto di accesso al campus nel giorno ed orario comunicato dalla segreteria studenti con un apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente l’eventuale indicazione di massimo quattro nominativi di persone facenti parte del proprio gruppo familiare che saranno presenti alla seduta di laurea. Al momento dell’accesso avverrà il controllo della temperatura e, nel caso di necessità, la distribuzione di mascherine. Il Poliba conserverà per 15 giorni il modulo con i nominativi dei parenti così come previsto dalla normativa. Senza il modulo sottoscritto i parenti dei laureandi non potranno entrare. Gli ospiti seguiranno la seduta di laurea in un'area attrezzata presso la piazzetta coperta “Cherubini” del Poliba su maxischermo, mentre il laureando si accomoderà nell’aula indicata. E’ prevista comunque anche la diretta streaming.