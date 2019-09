Anche la polizia partecipa alla 'Notte europea dei ricercatori': in piazza del Ferrarese il 'Moving Lab' della Scientifica

Anche la Polizia di Stato partecipa all’iniziativa della 'Notte europea dei ricercatori', promossa dall’Unione Europea, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

L’iniziativa vede la partecipazione della Polizia Scientifica che spiega come la ricerca scientifica è sempre più determinante nell’attività di polizia giudiziaria.

Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Bari è presente l’intera giornata di oggi, 27 settembre 2019, a Bari in Piazza del Ferrarese; personale specializzato illustrerà l’attività istituzionale della Polizia Scientifica, ponendo particolare attenzione all’attività di sopralluogo sulla scena del crimine ed alle attività di laboratorio. A tal fine, in piazza sono presenti un mezzo specializzato, il Moving Lab della Polizia di Stato, ed attrezzature tecniche che sono messe in mostra in un apposito spazio espositivo, all’interno dei locali denominati “Spazio Murat”.