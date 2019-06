Sporcizia e spazzatura sul ponte pedonale di corso Cavour: "Cittadini maleducati, ma mancano cestini portarifiuti"

"Ancora una volta siamo costretti a denunciare il degrado e la sporcizia che costantemente caratterizza il ponte pedonale che collega via Capruzzi con corso Cavour, probabilmente il ponte più utilizzato della città". La segnalazione, di certo non la prima relativa a quel punto della città, purtroppo già noto per essere ricettacolo di rifiuti e sporcizia, arriva dall'associazione Sos Città.

"Qui sembra che lo spazzamento da parte di Amiu non venga effettuato da mesi. Cartoni della pizza, fazzolettini, sporcizia diffusa ecc...sono si, sintomo di maleducazione dei passanti, ma è altrettanto vero che sul ponte non esistono cestini portarifiuti" denuncia il presidente dell'associazione Danilo Cancellaro. "Servono azioni concrete per garantire decoro e pulizia perchè quel ponte non è soltanto utilizzato dai baresi, ma anche e soprattutto dai tantissimi turisti che lo percorrono per raggiungere la chiesa Russa della vicina corso Benedetto Croce", conclude.