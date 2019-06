Riparato il cavalcavia danneggiato a Modugno, riapre al traffico su quattro corsie la statale 96

Torna regolare, in entrambe le direzioni, la circolazione sulla statale 96 all'altezza di Modugno. Sono infatti stati completati i lavori di riparazione del cavalcavia di via Risorgimento, danneggiato nel 2017 dal passaggio di un tir fuori sagoma. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina, Nicola Magrone.

Nelle scorse ore l'intervento eseguito dalla "Sud Montaggi srl" per conto del Comune di Modugno si è concluso con l'esecuzione delle prove di carico e del collaudo finale delle opere. Le attività di ripristino finali sono terminate nel rispetto del cronoprogramma comunicato dall'amministrazione comunale lo scorso 12 giugno.

Si chiude così la lunga vicenda che aveva reso necessario un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cavalcavia danneggiato. "Nel complesso iter che ci ha portati al ripristino di oggi - sottolinea Magrone - abbiamo mantenuto come valore più alto la sicurezza delle persone, la vita umana. È bene ricordare però che a causa dell'incidente dell'ottobre 2017 il ponte presentava, relazione dei tecnici alla mano, lesioni gravissime che lo ponevano a rischio crollo e avevamo il dovere di non lasciarci travolgere dagli umori di utenti e automobilisti, anche comprensibilmente generati dai disagi che hanno dovuto sopportare."

"Il prossimo passo - aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici William Formicola - è restituire alla completa viabilità la parte superiore del cavalcavia per la quale saremo impegnati ancora una settimana circa. Qui, abbiamo iniziato oggi, appena ricevuto il certificato di regolare esecuzione delle opere dell'intervento di riparazione locale, i lavori di rifacimento del manto stradale, dei cordoli e della segnaletica, necessari anche in considerazione del periodo di inagibilità che ha riguardato il ponte".