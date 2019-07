Via libera per il ponte di viale Traiano: tolte le transenne, passerella utilizzabile. Ultimi interventi sui marciapiedi

Niente più transenne ai lati e tentativi di percorrerlo 'abusivamente: il ponte pedonale di viale Traiano, passerella di collegamento tra i quartieri Madonnella e Japigia, è stato ufficialmente aperto al 'traffico' dei pedoni ieri pomeriggio. Via le barriere, divelte più volte dai passanti, clamorosamente nel giorno delle Frecce Tricolori e quasi quotidianamente nelle ultime settimane, dopo che la riapertura, a seguito della demolizione e della ricostruzione del cavalcavia, costato 350mila euro, finanziato sin dal 2014, era stata ritardata per il completamento dell'iter burocratico per ottenere le autorizzazioni: "E' stato perfezionato - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - anche il collaudo statico e i documenti sono stati consegnati. Per questa ragione abbiamo potuto dare il via libera all'utilizzo della struttura. Nelle prossime settimane sarà ultimato anche il collaudo amministrativo ma ciò non inficia l'apertura del ponte.

Una storia durata anni

La storia della riqualificazione di un sovrappasso fondamentale per l'accessibilità e il 'dialogo' quotidiano tra Madonnella e Japigia, ancor più utilizzato durante l'estate da chi vuole raggiungere la spiaggia di Pane e Pomodoro, si conclude dopo anni di attesa e un cantiere cominciato lo scorso autunno: prima la demolizione della passerella, poi la sua ricostruzione, avvenuta anche di notte, tenendo conto degli orari del traffico ferroviario. Lo slittamento dei tempi di apertura, dovuto a ragioni burocratiche, non ha comunque impedito di vedere l'opera aperta nei primi giorni d'estate. La struttura è percorribile anche dalle biciclette ed è dotata di illuminazione. Restano da completare le ultime finiture: "I marciapiedi su viale Traiano e l'asfalto di via Messapia - dice Galasso - saranno ultimati nelle prossime settimane. Si tratta di lavori eseguiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. L'appalto principale non aveva la capienza economica per includere anche quel tipo d'interventi ma siamo riusciti a procedere comunque".