Ponte di viale Traiano completato da due mesi, restano in via Messapia recinzioni e sporcizia

I lavori sono terminati da un paio di mesi ma è ancora recintata l' area di via Messapia, sul versante di Japigia del ponte di viale Traiano che collega il quartiere con Madonnella. A segnalarlo alcuni lettori di BariToday che spiegano le loro difficili condizioni quotidiane: "E' brutto - afferma un residente - arrivare a casa o affacciarsi dalle finestre e vedere lo stato in cui hanno lasciato i lavori, come fossimo cittadini di serie B per le autorità, che invece sono ugualmente esigenti nella riscossione delle imposte" rimarcando la richiesta di pulire l'area ed eliminare le recinzioni.

Sulla questione è intervenuto l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, che solleciterà gli interessati per provvedere al ripristino: "Sono opere di completamento di marciapiedi che dobbiamo eseguire con le manutenzioni stradali" specifica Galasso.