In arrivo i nuovi sacchetti della differenziata a San Girolamo, i residenti: "Meglio distribuirli porta a porta"

In arrivo, da martedì prossimo, nei quartieri di San Cataldo, San Girolamo, Fesca e Villaggio Trieste la nuova fornitura dei sacchetti di plastica per la raccolta porta a porta. Lo annuncia l'assessore all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, spiegando che si potrà scegliere, per l'organico, tra le buste di plastica compostabile e i sacchetti di carta. L'ufficio di via Napoli sarà aperto martedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 19.

Su questa modalità di distrubuzione, intervengono i residenti dell'associazione 'IX Maggio', chiedendo di poterli consegnare con il porta a porta: "A Palese e Santo Spirito . spiegano - la distribuzione dei sacchetti presso le diverse sedi ha creato non pochi disagi e molti cittadini non hanno ancora ritirato le buste. C’è gente che lavora, ci sono gli anziani, i diversamente abili che non possono percorrere in alcuni casi anche 2 km per andare a recuperare le buste per la raccolta differenziata, un servizio che peraltro noi residenti paghiamo con la Tari. Ci appelliamo all’assessore e al presidente dell’Amiu affinchè si posticipi la distribuzione dei sacchetti e si provveda con il metodo del porta a porta. Se questo non sarà possibile contatteremo gli amministratori dei condomini presso cui prestiamo servizio e chiederemo loro - concludono i volontari - le deleghe per ritirare noi stessi le buste ai nostri condomini".

Per i residenti dei quartieri Santo Spirito, Palese, Catino San Pio e Torricella la distribuzione delle buste continuerà solo nell’ufficio di via Fiume a Santo Spirito, che sarà aperto il lunedì dalle 14.30 alle 19 e il venerdì dalle 8.30 alle 13: "In questi due uffici - aggiunge Petruzzelli - potrete anche richiedere nuove pattumelle, se avete bisogno di sostituirle, o in caso di nuovi residenti.