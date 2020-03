Trova un portafoglio e lo restituisce alla proprietaria: mancia utilizzata per piantare alberi. Il bel gesto del 15enne Giuseppe

Trova un portafoglio con all'interno carte di credito e centinaia di euro e lo restituisce alla proprietaria. Il bell'episodio è avvenuto a Terlizzi, come raccontato dal gruppo di volontari di 'Puliamo Terlizzi': protagonista uno dei componenti, il 15enne Giuseppe, che ha ritrovato l'oggetto proprio durante una delle operazioni di pulizia nella sua zona.

Domenica mattina esce di casa e attraversa via Papa Giovanni Paolo II (una strada periferica di Via Molfetta), quando vede alcune buste della spazzatura che decide di cumulare in un punto per poi conferirle, come fa da qualche tempo, all'isola ecologica o agli operatori. "Proprio vicino ad uno di questi sacchetti il ritrovamento di un portafoglio da donna - spiegano i volontari - Lo apre, all'interno ci sono i documenti della (s)fortunata proprietaria, carte di credito e un centinaio di euro. Giuseppe non perde tempo, conosce nome e cognome di chi lo ha smarrito e non esita a rintracciare la donna tramite facebook".

Quando scopre che è un abitante del suo quartiere, la incontra per consegnarle il portafoglio, rifiutando persino la mancia che la donna gli ha offerto per il bel gesto. "Declina invece la riconoscenza alla possibilità che la donna utilizzi quella 'mancia' nell'acquisto di alberi che Puliamo Terlizzi, assieme ad altre otto associazioni sta portando avanti per il progetto di agroforestazione urbana 'siAMO alla FRUTTA' e di partecipare ad una delle azioni della nostra associazione" concludono orgogliosi i volontari.