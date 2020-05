"Se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari" "Ma non era Parigi?": botta e risposta social tra Sala e Decaro

"Se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari": trasforma un po' il classico detto per omaggiare il capoluogo pugliese, il sindaco di Milano Beppe Sala. E lo fa in un post su Instagram, in cui viene taggato anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Che non ha mancato di rispondere sempre attraverso lo stesso social: "Ma non era Parigi? - scrive il primo cittadino barese, postando una foto da Santo Spirito - E comunque, meglio Milano. È pur sempre la città italiana con più pugliesi, dopo Bari". Un botta e risposta che non ha mancato di conquistare il web, con tantissimi commenti di supporto alla divertente scenetta tra i due amministratori.

