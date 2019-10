Lavori all'ospedale 'Giovanni XXIII', "trasferire la postazione del 118" in Regione a Japigia

Trasferire la postazione dell'ambulanza del 118 e dell'automedica dall'attuale sede nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, per un rifacimento del plesso , e collocarla nella cittadella della Regione Puglia in via Gentile. A proporlo è il consigliere regionale del M5S, Mario Conca, ritenendo che negli uffici di Japigia possano trovare posto un’ambulanza con infermiere a bordo (india), e un’automedica finora di stanza al Giovanni XXIII che dovranno a breve trovare una nuova postazione a causa degli imminenti interventi di ristrutturazione nell’ospedale pediatrico con la realizzazione del nuovo laboratorio analisi e Pronto Soccorso.

“La ‘cittadella’ della Regione è un’area adatta per collocare una postazione del 118. Infatti - spiega il consigliere - oltre ad essere già presenti locali adibiti a medicherie, gli uffici della Regione accolgono quotidianamente circa duemila persone tra dipendenti e fruitori di passaggio. La posizione degli uffici di via Gentile, inoltre, è strategica: un accesso diretto alla tangenziale permetterebbe all’ambulanza di raggiungere rapidamente le altre zone della città senza attraversarla ed essere da ulteriore supporto a un quartiere popoloso come Japigia. Una possibile soluzione - conclude Conca - per ridisegnare una mappa delle postazioni del 118 più efficace, mentre ancora si attende lo spostamento definitivo dell’ambulanza bariatrica da Triggiano all’interno di Aeroporti di Puglia”.