'Un minuto a casa mia', in via Sparano flash mob contro la povertà: cartoni per immedesimarsi nei senza tetto

Cartoni sulla via edonale dello shopping barese, per provare la vita di chi non ha una casa ed è costretto a dormire per strada: è il flash mob organizzato da Caps, Unità di Strada e Centro Area 51 in via Sparano, ieri, in occasione della Giornata mondiale contro la povertà. L'evento, svoltosi davanti alla ciesa di San Ferdinando, era intitolato 'Un minuto a casa mia': i manifestanti hanno coinvolto i passanti, invitandoli a sedersi per comprendere, immedesimandosi per qualche attimo, il disagio dei senza tetto.