Dal cake design al wedding planner: le aziende baresi fanno incetta di premi all'Italian Wedding Award

C'è anche tanto Bari tra le eccellenze aziendali del settore matrimoniale, premiate nella serata di domenica durante la semifinale pugliese dell' 'Italian wedding award'."Raccontare la bellezza è un modo per vivere la bellezza stessa" è il claim del contest, giunto alla quarta edizione nazionale e alla seconda pugliese, che ha assegnato 13 premi di categoria all'interno dell'Hotel Nicolaus di Bari. La giuria era presieduta da Marilina Desario di Puglia Promozione.

I premiati baresi

Diversi i premiati su Bari e provincia. Per la categoria 'cake designer', ad esempio, il premio è andato alla pasticceria Fieschi (Altamura), mentre il 'miglior wedding planner' di Puglia è Apulia Wedding di Lia Serra (Bari). Emotions in Puglia ottiene invece il riconoscimento come 'miglior destination wedding', ma è barese anche il quartetto che accede alla finale nazionale per le categorie bridal dress, bridal shoes, hair stylist e gioielleria: rispettivamente Idea Sposa (Bari), Nino Armenise (Bari), Giulio Incantalupo (Bari) e Antonio Colonna (Altamura).

Del capoluogo anche i premiati nel settore 'Wedding stationery' (Inviti Chic) e music designer (Nico Rinaldi). Ora affronteranno la finale nazionale della kermesse, in programma il 30 novembre alla Venaria Reale di Torino.