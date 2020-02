Il premier Giuseppe Conte torna a Bari: la settimana prossima in città

Il premier Giuseppe Conte parteciperà all'Incontro dei vescovi per la pace nel Mediterraneo, voluto dalla Cei, in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio prossimi.

Il presidente del Consiglio non ha ancora specificato la data in cui sarà nel capoluogo pugliese. Conte aggiunge ulteriore prestigio all'appuntamento barese che, domenica 23, vedrà l'arrivo di Papa Francesco che celebrerà la Santa Messa e l'Angelus in piazza Libertà. Alla funzione religiosa assisterà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il presidente del Consiglio torna a Bari a 5 mesi di distanza dall'ultima visita: il 14 settembre inaugurò l'edizione 2019 della Fiera del Levante. Lo scorso anno il premier visitò il capoluogo pugleise anche ad aprile, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bari