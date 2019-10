I bagnini a 4 zampe di Pane e Pomodoro premiati in Comune: targa di ringraziamento per Andrè, Tosca, Pedro e Gioia

Una targa per ....., i cani bagnino che anche quest'estate hanno reso sicura la permanenza in spiaggia a Pane e Pomodoro per baresi e turisti. Compiendo anche spettacolari salvataggi, come ricorda anche la motivazione del riconoscimento consegnato questa mattina a volontari e bagnini a 4 zampe a Palazzo di Città:

Con stima e profonda gratitudine per le attività svolte in questi mesi e per l’eccellente servizio offerto sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a tutela dei bagnanti, a favore delle persone anziane e diversamente abili e per aver salvato la vita ad una donna il 21 luglio

Si tratta del primo premio che in settimana il gruppo della Scuola cani salvataggio nautico riceverà per il loro impegno sul territorio provinciale, visto che sono stati presenti anche ad altre manifestazioni nell'Area metropolitana. Per tutte le domeniche estive le coppie cane-bagnino hanno presidiato il lido comunale barese: Donato Castellano con India, Fabrizio Stea con Billo, Federica Cezza con Maya, Marco Di Sapia con Obi, Michele Timeo con Leo, Francesco d'Amico con Tosca e Francesco Abbinante con Texas.

A consegnare il riconoscimento al presidente della Scsn, Donato Castellano, in mattinata è stata l'assessore al Welfare Francesca Bottalico, sottolineando gli altri impegni della Scuola: "La vostra associazione partecipa, insieme a noi, a un progetto particolare - ha ricordato - svolto all’interno di una delle case di comunità: in questo caso avete salvato non soltanto vite ma relazioni umane, fronteggiando situazioni difficili che riguardano bambini e famiglie al limite della povertà economica e relazionale. Vi siamo particolarmente grati per aver portato la vostra esperienza di “pet therapy” e il vostro metodo di approccio educativo e formativo, che comprende la capacità di ascolto anche in condizioni difficili: non tutti hanno la sensibilità per accogliere il vissuto delle persone ai margini, invisibili e irraggiungibili per definizione".

L’assessore ha ricordato poi la disponibilità di 300mila euro in favore delle associazioni di volontariato, e l’imminente pubblicazione di avvisi l’assegnazione dei contributi. Aggiungendo poi che nel pomeriggio, con l’inaugurazione dello Sportello per il Volontariato nella sede della ripartizione Servizi alla persona, l’amministrazione comunale intende rispondere in modo efficace alle richieste dei volontari e delle realtà del terzo settore attraverso servizi di front-office, orientamento rivolto agli aspiranti volontari e informazioni sulle attività di volontariato.

"Questa targa - il commento di Donato Castellano - ci riempie di orgoglio perché è la sintesi di una serie di attività svolte dall’associazione: proprio domenica scorsa abbiamo terminato la nostra fase operativa, fornendo assistenza in mare durante la gara del Grand Prix di Triathlon. Sono stati sei mesi intensi, iniziati nel maggio scorso con l’attività di assistenza in mare nel corso della festa di San Nicola, poi 13 domeniche consecutive in spiaggia, per garantire assistenza in mare e accoglienza delle persone con disabilità. Sono fiero dei miei volontari, perché per svolgere una missione come la nostra devono avere un grande cuore e un grande entusiasmo".