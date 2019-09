Galà della Solidarietà, premio alla polizia locale di Bari per aver salvato vite umane

Un premio per l'impegno profuso durante l'anno per la salvaguardia delle vite umane. Durante la XIII edizione del Galà della Solidarietà, tenutosi ieri sera in piazza Cavour a Bitonto, è salita sul palco una delegazione del Comando di polizia locale di Bari per ricevere il 'Premio solidarietà 2019', condiviso con l'Arma dei carabinieri della provincia di Bari.

"Il premio è stato assegnato - ricorda il Comando in una nota - nelle persone di alcuni agenti per aver salvato, nell'anno in corso, in diverse occasioni vite umane".