Premio Le Fonti a Milano, lo studio legale barese Polis Avvocati "emergente dell'anno"

Lo studio barese Polis Avvocati è stato premiato come 'Boutique emergente dell’anno – Diritto Societario multidisciplinare' ai Le Fonti Awards 2019, prestigiosa kermesse italiana dedicata al mondo dell'impresa, con il patrocinio della Commissione Europea. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di un evento a Milano. A ritirare il premio sono stati Francesco Paolo Bello, managing partner dello studio, e i soci Maria Luisa Maggiolino e Antonio Arzano.

“Ringrazio Le Fonti per aver riconosciuto in Polis l’impegno nel settore del Diritto Societario, oggi più che mai necessario per uno studio multidisciplinare come il nostro – commenta l’avvocato FP Bello -. Ringrazio soprattutto i colleghi del Dipartimento di Diritto Societario, a cominciare dal professor Michele Castellano, insieme a Fabio Di Cagno, presidente di Polis, e agli avvocati Paolo Di Bello, Nicola Di Cagno, Gloria Visaggio, Nicolò Muciaccia, e a tutti i colleghi dello studio. Dopo i due prestigiosi premi ricevuti lo scorso anno da Legalcommnity per la migliore governance e per il miglior studio di Diritto Societario di Puglia, un altro riconoscimento nazionale arriva oggi a conferma della professionalità che Polis mette costantemente nella cura del cliente, motivandoci".