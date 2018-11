Il panettone al cioccolato barese conquista la giuria di 'Mastro Panettone': premiate due aziende

Il panettone al cioccolato barese è tra i migliori in Italia. A confermarlo è la giuria di 'Mastro panettone', il concorso organizzato da Goloasi.it per premiare le migliori creazioni artigianali dei mastri pasticcieri italiani. Ed è proprio nella sezione dedicata alla variante al cioccolato che due aziende della provincia hanno ottenuto una menzione. L'evento di premiazione si è tenuto lunedì 5 novembre all'interno di Villa Menelao a Turi.

I premi nella provincia di Bari

Medaglia d'argento per il panettone realizzato da Vito Micoli, della 'Dolce Passione' di Locorotondo, che ottiene anche il premio per il miglior packaging, scelto dalla comunità Facebook del sito. Fuori dal podio, ma comunque selezionato dalla giuria, la delizia pasticcera al cioccolato prodotta da Jose Lerario, del Caffè Roma di Putignano.

Il concorso

Un lavoro non facile per i selezionatori, vista l’elevato standard qualitativo dei panettoni in finale (17 quelli artigianali e 20 quelli al cioccolato). Due le giurie, quella tecnica di esperti e quella popolare di qualità, che hanno dovuto giudicare i panettoni sulla base del rispetto del disciplinare e sulla creatività (per quello al cioccolato), del peso, della qualità degli ingredienti, del gusto, della forma, della sofficità, del profumo, dell’alveolatura, del taglio e della cottura.

Anche il pubblico ha potuto apprezzare la qualità dei panettoni e prepararsi così ad aggiungere sulle proprie tavole questi dolci artigianali: nell'ambito del concorso era previsto un percorso di degustazione che gli ha permesso di di scoprire, assaggiare e acquistere le buone rivisitazioni di questo famoso dolce della tradizione, realizzate come da regolamento del concorso con lievito madre e di canditi senza anidride solforosa.