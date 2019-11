Conferenza stampa di presentazione del progetto 'Noi scegliamo la non violenza'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In occasione della prossima Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sarà presentato a Bari dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, il progetto di coinvolgimento attivo di scuole: “Noi scegliamo la NON Violenza”. Il programma sarà presentato venerdì 22 novembre p.v. alle ore 10,00 nel corso di una conferenza stampa, nel Palazzo della Giunta Regionale, sala A in via Gentile 52 Interverranno: Mario Loizzo Presidente Consiglio Regionale, Sebastiano Leo Assessore Formazione e Lavoro, Salvatore Ruggieri Assessore al welfare, Francesca Zampano Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e P.O., Patrizia del Giudice Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Puglia e Daniela Poggiolini Psicologa e Presidente IKOS. Ai lavori saranno invitati tutti i componenti della Task force anti violenza Regione Puglia. L’intento é quello di lavorare per la prevenzione della violenza di genere a partire già dalla età adolescenziale degli individui. Il progetto darà vita ad una vera e propria campagna regionale, volta alla tutela delle donne e al contrasto della violenza di genere correlata attraverso un piano informativo e comunicativo nelle scuole medie e superiori, con lo scopo di definire le migliori prassi sin dall’età scolare e formare quindi giovani consapevoli. Al progetto collabora l’Accademia delle Belle Arti di Bari, che con il coinvolgimento degli studenti ha realizzato l’allestimento all’ingresso dell’Agorà del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia. La mostra sarà permanente fino ai primi giorni di marzo 2020, quando dal Messico giungerà a Bari l’artista messicana Elina Chauvet su invito della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia. L’iniziativa avrà il suo epilogo con l’installazione delle “Scarpe Rosse” - “ZapatosRojos”, alla presenza dell’artista oramai conosciuta in tutto il mondo che nel 2009 ha ideato il progetto.