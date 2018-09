Presentazione progetto: clinica legale “Famiglie e Minori tra diritti e valori”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’iniziativa sarà illustrata alla stampa martedì 25 settembre, alle ore 10:00, presso l’Aula Contento (Palazzo Del Prete), ove interverranno il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Prof. Antonio Felice Uricchio, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Roberto Voza, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì, il responsabile Unità Policy & Law per Save the Children Antonella Inverno, il coordinatore Clinica Legale Prof. Domenico Costantino, il referente Clinica Legale per l’Ordine degli Avvocati di Bari Katia Di Cagno, Agnese Curri (Legal Expert per Save the Children Italia) e Claudio Musciacchio rappresentante degli studenti. L’Università degli Studi di Bari, Save the Children e l’Ordine degli Avvocati di Bari hanno così definito un percorso di collaborazione al fine di offrire agli studenti di Giurisprudenza la possibilità di completare la propria formazione di operatori del diritto attraverso un periodo di tirocinio pratico da svolgersi all'interno del corso di "Clinica legale" denominato "Famiglie e minori tra diritti e valori". L’attività di tirocinio sarà monitorata dal Prof. Domenico Costantino, coordinatore della clinica, in veste di responsabile didattico-organizzativo, da un referente di Save the Children e dell’Ordine degli avvocati di Bari.