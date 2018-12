Dal riciclo all'arte: i presepi realizzati dai ragazzi di 'Chiccolino' in mostra a San Girolamo

I rifiuti trasportati dal mare raccolti e trasformati in materia prima per la costruzione di piccoli presepi artigianali. Le opere, realizzate dai minori del circuito penale ospiti della Comunità Educativa per Minori "Chiccolino", sono state esposte questa mattina sul waterfront di San Girolamo, nella zona pedonale antistante la struttura.

I lavori sono stati realizzati nell'ambito di un laboratorio artigianale e di educazione ambientale “Ricicl_Arte” condotto da Giuseppe Milella, presidente dell’Associazione culturale IX Maggio, in prima linea nella tutela e salvaguardia dei quartieri Fesca e San Girolamo, con la direzione artistica del Maestro Matteo Lobuono.

Durante l’evento, sono stati esposti i lavori del laboratorio e messi in palio due Presepi artigianali aggiudicati attraverso una libera donazione. I fondi raccolti, spiegano gli organizzatori, "andranno a sostenere la volontà di replicare, nei prossimi mesi, l’esperienza di laboratorio appena conclusa con piena soddisfazione degli operatori coinvolti ma soprattutto degli utenti della Comunità".

Alla mostra hanno aderito il Comitato dei Genitori San Cataldo, la compagnia teatrale “Sharazad” e le Associazioni del territorio. Presente in mattinata anche l'assessore comunale alle Politiche educative, Paola Romano.