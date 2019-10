È autunno ma non per il meteo: settimana di bel tempo e caldo nel Barese

Per chi, come molti hanno già fatto, vuole approfittare per un ultimo bagno stagionale, ci sono buone notizie. L'autunno, almeno sotto il profilo meteo, non sembra essere ancora arrivato: dal 14 al 20 ottobre, infatti, sarà il sereno ad accompagnare le giornate, con picchi di temperatura che toccheranno i 27 gradi. A partire da mercoledì si alterneranno lievi fenomeni di coperto, ma sembra scongiurato il pericolo di maltempo per tutta la settimana.

Andando a dare un'occhiata alle temperature, le minime si attesteranno sui 15 gradi, mentre le massime si aggireranno intorno ai 25 gradi.