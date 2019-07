Meteo: caldo e vento di scirocco, ma rischio temporali anche nel Barese

Sarà ancora una domenica all'insegna del grande caldo con temperature che, come oggi, potranno raggiungere i 36 gradi. Una giornata all'insegna dell'afa, dunque, tanto che il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute segnala per Bari 24 ore da 'bollino arancione'. Protagonista sarà anche il vento di scirocco, previsto in rinforzo nella giornata di domani.

Possibili temporali invece in altre zone della Puglia, in particolare sul nord della regione.Fenomeni isolati e sporadici, invece, sul Barese: in alcuni zone sono segnalati già questo pomeriggio.

Un possibile lieve calo delle temperature è atteso invece da lunedì.