Settimana di bel tempo nel Barese, temperature in calo nel week-end

Sarà una settimana positiva, almeno sul fronte meteo, per l'Area metropolitana barese. Le previsioni riportano sole splendente nel capoluogo e nelle zone limitrofe già da lunedì 12 novembre, con solo lievi fenomeni di coperto fino a domenica, concentrati soprattutto nei giorni infrasettimanali. Insomma, tranne per cambiamenti repentini, non saranno giornate tipicamente autunnali.

Notizie positive anche sul fronte delle temperature: la colonnina di mercurio non scenderà eccessivamente, registrando fino al week-end minime sugli 11 gradi e massime che toccheranno anche i 19 gradi mercoledì 14 novembre. Farà più freddo sabato e domenica, dove la minima scenderà sotto gli 8 gradi, costringendo i baresi a portare un cappotto più pesante.