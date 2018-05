Primo maggio da gita fuori porta tra scampagnate e spiagge: tamponamento e traffico sulla Statale 16

Sole e poche nuvole per chi, nella giornata della Festa del Lavoro, ha preparato zaini e auto per la classica gita fuori porta del Primo Maggio. Spiagge, foreste, parchi e città d'arte le destinazioni preferite per coloro che vogliono trascorrere momenti di relax. Chi è rimasto in città ha scelto Pane e Pomodoro per un po' di sole, ma anche gli irrinunciabili parchi 2 giugno e di Punta Perotti. Altri, invece, hanno preferito lo shopping anche per via dei tanti negozi aperti, nel Murattiano e nei Centri commerciali.

In molti si dirigeranno (o sono già giunti) a Taranto per il concertone organizzato nel capoluogo Jonico. Sul fronte traffico, qualche rallentamento sulla Statale 16 all'altezza di Japigia, a causa di un lieve tamponamento tra due autovetture in direzione sud, in corrispondenza di via Gentile. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Piccole code anche sulla Statale 96, dove sono in corso i lavori di ampliamento della strada.