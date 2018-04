Primo Maggio: navette park&ride ferme, parcheggi aperti

I parcheggi saranno aperti, ma le navette dei Park&Ride non circoleranno. Nella giornata di domani, martedì 1° Maggio, i servizi Amtab, come previsto per i festivi, saranno ridotti.

