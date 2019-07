Emergenza blatte, l'sos dal San Paolo: "Servono più interventi di disinfestazione"

Quartiere invaso dalle blatte, che si trovano "in giro dappertutto, anche di giorno". La segnalazione di un cittadino arriva dal quartiere San Paolo, relativa "in particolar modo all'area che abbraccia via Filippo Cifariello e zone limitrofe", anche se "il problema è sentito in tutto il quartiere"

"Disinfestazione da parte di Amiu scarsa, sensibilizzazione per i vari condomini ad effettuare la disinfestazione per conto proprio, meglio non parlarne", aggiunge il cittadino sollecitando maggiori interventi. Nei giorni scorsi, in realtà, Amiu ha reso noto il programma di deblattizzazione su tutti i quartieri, che per il San Paolo prevede interventi a luglio e ancora a fine settembre.

"E' possibile sollecitare i vari interventi per una parziale se non totale risoluzione?", chiede il cittadino. "Speriamo che sia la volta buona per risolvere questo problema che è molto presente specie in estate e da un paio di anni a questa parte molto più rispetto ad altre zone di Bari".