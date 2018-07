I problemi dei quartieri? Da Umbertino e Libertà l'invito a sindaco e assessori: "Scendete dalla Torre e passeggiate con noi"

"Dall'alto della Torre, a 75 metri d'altezza, tutto "sembra" bello e diverso da quello che si vive a terra, ma non è la realtà". Così, con un messaggio lanciato attraverso le rispettive pagine Facebook, i comitati di quartiere 'Cittadini attivi del Libertà' e 'Salvaguardia Zona Umbertina' prendono spunto dalla recente inaugurazione della Torre panoramica sul lungomare per indirizzare il loro messaggio all'amministrazione comunale. Un modo per richiamare l'attenzione sui problemi dei quartieri: "Rinnoviamo l'invito al Sindaco e agli assessori - scrivono - a farsi una passeggiata con noi di notte per rendersi conto dei problemi che vive quotidianamente il territorio. Scendete dalla torre e passeggiate con noi. Esigenza questa avvertita in città da molti territori".