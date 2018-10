Caos giustizia, la 'ricetta' del Ministero per Bari: "Tempi più celeri con la gestione telematica delle pratiche"

Trasformare "gli uffici del capoluogo pugliese in realtà virtuose nella gestione telematica dei processi", come "opportunità di crescita e di sviluppo per accelerare i tempi delle notifiche penali e favorire la regolare ripresa dei processi penali sospesi". Così il Ministero punta a sbloccare la situazione della giustizia barese, ancora in affanno e senza sede (per quanto riguarda il tribunale penale) dopo lo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz.

Così, mentre ancora si attendono noizie certe sul trasferimento degli uffici nell'ex Palazzo Telecom, individuato come nuova sede, arriva l'annuncio del Ministero che punta sulla "digitalizzazione a sostegno del Tribunale di Bari".

"L’obiettivo - è detto in una nota diffusa dal Ministero della Giustizia - è diffondere soluzioni informatiche e investire sulla formazione del personale per ridurre i tempi di attesa delle sentenze. Queste le linee di azione condivise in una riunione al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari. Il punto di partenza è l’adozione del TIAP-document @ (Trattamento Informatico Atti Processuali). Si tratta di un applicativo, già utilizzato in altre realtà giudiziarie, che garantisce la gestione telematica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali". "Attraverso la scannerizzazione del cartaceo, si procede alla classificazione, alla codifica e all'indicizzazione del materiale con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli così come di singoli atti. L’obiettivo del Ministero è quello di avviare un percorso virtuoso per rendere la giustizia italiana meno farraginosa e più efficiente, favorendo il taglio degli sprechi e garantendo ai cittadini risposte certe in tempi altrettanto certi".