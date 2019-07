VIDEO | Quando la voce abbatte le barriere, a Bari gli audiolibri per ciechi e dislessici: "Ecco cosa serve per donare"

Donare la propria voce, trasformandosi negli occhi di chi, a causa delle imparità visive, non può godersi la lettura di un libro. Siamo entrati con la telecamera di BariToday nella sala di registrazione del Centro regionale Audiolibro Puglia - progetto dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Puglia, finanziato dalla Regione Puglia con l'Assessorato al Welfare, per la realizzazione di audiolibri destinati alle persone con imparità visiva e dislessici - per farci raccontare cosa serve per diventare 'donatori di voce' come Paola Spadaro, volontaria del Servizio Civile. "Realizziamo formati audiolibri non solo di letteratura destinata ad adulti e bambini - spiega il presidente regionale dell'U.I.C.I Puglia, Luigi Iurlo - ma anche mensili. Ci concentriamo in particolare sugli autori locali, perché vogliamo dare risalto alla produzione pugliese".

Se volete diventare anche voi donatori di voce e avete i requisiti indicati nel video, qui trovate le istruzioni per candidarvi.