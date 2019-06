Arriva a Bari il progetto 'Insieme per i nostri amici meno fortunati': pasti per cani e gatti randagi

Cento quintali di crocchette per sfamare i randagi di Puglia, Abruzzo e Basilicata. Arriva anche a Bari l'iniziativa 'Insieme per i nostri amici meno fortunati', realizzata dalla Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente dell'onorevole Michela Brambilla. In totale saranno regalati, grazie a un accordo con i supermercati Lidl, 100mila pasti da destinare ai cani e gatti. “Così sconfiggiamo la fame - sottolinea l’ex ministro - ma per battere il randagismo, gli abusi connessi e il business illegale che fiorisce su questo terreno occorre una svolta, un’assunzione di responsabilità da parte di tutti”.

Non a caso l'iniziativa parte dal Sud e da un territorio particolarmente difficile qual è quello della Puglia, dove l’emergenza sembra permanente. "Secondo gli ultimi dati disponibili, la Puglia è in assoluto la Regione italiana con il maggior numero di cani in canili rifugio e una di quelle in cui il randagismo risulta fuori controllo - ricorda l'onorevole - Il che ci spinge a rafforzare il nostro storico impegno per sconfiggere una piaga che non è più tollerabile in un grande paese come l’Italia. Gli animali vaganti - ricorda l’ex ministro - vivono un’esistenza miserevole, in cui fame, stenti, pericoli sono all’ordine del giorno. Esposti ai parassiti, alle aggressioni di altri animali, agli incidenti automobilistici, alla crudeltà degli uomini, centinaia di migliaia di randagi (nessuno sa precisamente quanti) conducono una vita di strada".

Le crocchette saranno distribuite, tra le altre, alle seguenti strutture o associazioni:



Leidaa Manduria (TA)

Rifugio Speranza, Taranto

Associazione Gaia onlus

Associazione Zampettando,

Laidaa, Margherita di Savoia

I Felini di Barletta.

Rifugio di Barletta

Gruppo Gattare I Felini di Taranto,

Pets angels

Rifugio In Bocca al Lupo

Rifugio Orsa

Rifugio Amico Mio

Rifugio dog's house

Rifugio Avia, Poggiardo(LE)

Associazione Spes

Canile di Trepuzzi

Rifugio amici di Balto

Rifugio Cristina Siena

Rifugio dei cani, Andria (BAT)

Rifugio canile, Manduria (TA)

Rifugio Fiordalisi

Canile Rifugio - Conversano (BA)

Rifugio Anpa

Rifugio la Guardiola, Andria

Rifugio Contrada Giannini

Canile Rifugio, Cisterna (BA)

Rifugio Rosa, Bari

Asada Onlus, Chieti

Appa, Pineto (Teramo)

il rifugio di Memeth e Frida

il rifugio di Ania

Canile comunale di Pignola (PZ)

e a decine di altri volontari