Il muro della scuola torna a vivere grazie ai colori: a Carrassi le illustrazioni di Chiara Spinelli

Il muro bianco della scuola si riempie di un arcobaleno di colori, ospitando anche monumenti architettonici simbolo del quartiere Carrassi, come la chiesa di San Nicola, da tutti conosciuta come 'la Chiesa russa'. Vede protagonista l'ingresso del plesso - in corso Alcide de Gasperi - del 26esimo Circolo didattico Monte San Michele di Bari, il progetto 'Piccole finestre sul quartiere'. L'iniziativa è stata ideata dalle Officine culturali quartiere Carrassi, progetto dell'associazione culturale Fillide, che ha ridato vita al muro del plesso scolastico grazie all'abilità dell'illustratrice leccese Chiara Spinelli.

"Il progetto è partito a giugno scorso - spiegano dall'associazione - coinvolgendo i bambini dai 3 ai 6 anni, con un unico fil rouge: cosa si vede o si vorrebbe vedere fuori dalla finestra". Dalla fantasia dei piccoli sono così nate le illustrazioni realizzate in due giorni sul muro del plesso di scuola primaria.

