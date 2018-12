Musica, giocolieri e palloncini per i più piccoli: a Carrassi la 'notte bianca' dello shopping

Musica e giocolieri, zucchero filato e palloncini per i bimbi, spumante e panettone offerti ai passanti nei negozi. Corso Benedetto Croce si anima, questa sera, per il primo dei quattro appuntamenti con le 'notti bianche' del commercio a Carrassi.

Le iniziative in programma

Nel tratto che va dalla traversa 129 a via Adige, spazio alla musica jazz fusion con il “Davoli Trio” e alle performance di giocolieri, trampolieri e sputafuoco. Per i più piccoli zucchero filato, palloncini e pop corn donati da Babbo Natale, mentre all’interno dei negozi sulla strada sarà possibile gustare spumante, panettone e cocktail. Nel tratto di corso Benedetto Croce compreso tra via Adige e via Toma saranno allestite due postazioni per l’esibizioni di musicisti e danzatori della tradizionale pizzica, e un Babbo Natale offrirà ai bambini caldarroste, zucchero filato e pop corn. Anche qui i commercianti della strada offriranno ai passanti spumante, panettone o rustici all’interno dei propri negozi. Prevista anche la partecipazione, dell’assessora allo sviluppo economico Carla Palone.

Gli altri appuntamenti di dicembre

Venerdì 14 dicembre, in via Pasubio, tratto da via G.Petroni a via Scipione l’Africano: Emporio Fanelli - sfilata in vetrina “un intimo pensiero”; Ottica Saracino - danza di bolle di sapone a cura di un noto artista di strada accompagnata da musica dal vivo; Effe boutique e Volpe uomo - sfilata di moda “Pasubio on the road”; Dafne in via Timavo - piccolo mercato a tema medievale con abiti d’epoca di manufatti artigianali e musica dal vivo; Bar Sensation cafè - musica live e barman acrobatici.; Cartufficio e Oasi del Pulito - mascotte e musica intratterranno i più piccoli

Martedì 18 dicembre, in via Iacini chiusa al traffico: Concerto gospel, street band di Babbo Natale (Babbo Band), artisti di strada (giocolieri, trampolieri, sputafuoco e trucca bimbi), panini gourmet preparati al momento, sfilata di moda, crèpes americane, pop corn e zucchero filato. Babbo Natale e i suoi elfi doneranno palloncini ai più piccoli. In ogni esercizio commerciale saranno offerti spumante e panettone.

Venerdì 21 dicembre, in via Pasubio chiusa al traffico da via Buccari a c.so B.Croce: Due archi natalizi gonfiabili, all’inizio e alla fine della strada, delimiteranno il Villaggio di Babbo Natale che ospiterà una casetta gonfiabile, un Babbo Natale vivente, una cassetta per le letterine da consegnare agli elfi aiutanti di Babbo Natale, uno sparaneve. Negli spazi del villaggio si terranno un concerto gospel e l’esibizione della street band “Babbo Band”, saranno allestite le bancarelle della Coldiretti e distribuiti caldarroste, pop corn, zucchero filato e crepes americane, mentre uno speciale barbecue proporrà panini gourmet. Inoltre i negozianti organizzeranno eventi nelle proprie attività con distribuzione di panettone, caramelle e spumante. All’interno del negozio Ios - complementi d’arredo, spazio al concerto rock di “Cris & Damien”.