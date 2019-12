Gli artisti danzano in piazza sui trampoli: la proposta di matrimonio incanta i presenti

Una proposta di matrimonio a...4 metri d'altezza. Sono stati due danzatori sui trampoli - Cosimo Scarlino e Mariangela Chirico - i protagonisti di una singolare proposta di matrimonio a Giovinazzo. Una perfomance di 20 minuti in piazza Vittorio Emanuele; un'idea originale che il 28enne Emanuele Carano ha avuto per chiedere la mano della sua promessa sposa, Terry. Godetevi il leggiadro ballo di coppia, accompagnato da piccoli fuochi pirotecnici e grandi bolle di sapone, nel video girato durante la proposta.

La coppia, che convolerà a nozze il 19 agosto del 2020 nel giorno della festa della patrona di Giovinazzo, la Madonna di Corsignano, ha ricevuto anche gli auguri del sindaco De Palma: "Nell’augurare gioia e felicità a questa giovane coppia che ha deciso di promettersi amore eterno in questo modo delicato e suggestivo, e visto il successo riscosso tra la gente, invito le giovani coppie che hanno voglia di convolare a nozze a venire a Giovinazzo per le loro promesse di matrimonio. La nostra città è a disposizione della bellezza, dei sentimenti veri e dell’amore, soprattutto in un momento storico in cui l’odio e la cattiveria sembrano avere la meglio. Ma la realtà fortunatamente ci dimostra che non è così".